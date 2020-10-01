 وزير الخارجية الروسي ومفوض الاتحاد الأوروبي يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في قره باغ - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الروسي ومفوض الاتحاد الأوروبي يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في قره باغ

سيرجي لافروف - ارشيفية
سيرجي لافروف - ارشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:20 م
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بمنطقة قره باغ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن بيان وزارة الخارجية الروسية في أعقاب مكالمة هاتفية بين لافروف وبوريل مساء اليوم الأربعاء، أنهما "بحثا الوضع في منطقة النزاع بقره باغ، وجرى التأكيد على ضرورة وقف كامل وفوري لإطلاق النار، وإبداء أطراف النزاع ودول أخرى أقصى قدر من ضبط النفس".

وأشار البيان إلى أن لافروف وبوريل أكدا تأييدهما لدعوة "مجموعة مينسك" لوقف التصعيد.

يذكر أن مجموعة مينسك الخاصة بتسوية النزاع في قره باغ تم تشكيلها في عام 1992، وتضم عددا من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتترأس المجموعة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك.

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