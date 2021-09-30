محافظ الإسكندرية: رفع 59 ألف طن قمامة من الشوارع خلال 72 ساعة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع نحو 59 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة.



وشدد الشريف، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة، وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.



وفي هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة النظافة مصر من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.



ورفعت الشركة 12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 47 ألف طن مخلفات طبية، خلال 72 ساعة.



كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.