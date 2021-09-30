التموين تطبق نظاما جديدا لصرف السلع بالأقصر باستخدام «أبلكيشن» بين التاجر والمخزن

وكيل وزارة التموين لـ"الشروق": استمارة استبيان لمن لا يجيد التعامل على الأبليكيشن

نقيب بقالي التموين بالمحافظة: "النظام سيحارب الإكراميات"



تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، في تطبيق نظام جديد لصرف السلع التموينية، يعتمد على استخدام تطبيق إلكتروني (أبليكشن) على الهاتف المحمول، واستمارة استبيان لاختيار السلع الخاصة بالشهر، وفقًا لرغبات أصحاب البطاقات التموينية.



ومن المقرر أن تشهد محافظة الأقصر انطلاق النظام الجديد تجريبيًا، على أن يخصص التطبيق لتجار التموين، والمنافذ التموينية، وليس المواطنين، كما أنه من المقرر تطبيق النظام الجديد وتعميمه على باقي محافظات الجمهورية فور إعلان نجاح التجربة.



وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن التاجر التمويني سيقوم عبر استخدامه للتطبيق "الأبليكيشن" بتحديد السلع التي يرغب أصحاب البطاقات التموينية المتعاملين معه في الحصول عليها عبر المنظومة التموينية، وذلك قبل استلام الاستعاضة الأولى للشهر، ليحصل التاجر على السلع وفقًا للرغبات التي حددها من خلال هذا التطبيق.



وأضاف صلاح لـ"الشروق"، أن التطبيق سيتم تحميله على الهاتف المحمول الخاص بالتاجر التمويني، بينما من لا يجيد التعامل مع التطبيق سيتم إتاحة استمارة استبيان يقوم من خلالها بتحديد المقررات التموينية وفق رغبات أصحاب البطاقات.



وأشار إلى أن هذا الأمر يتم قبل الاستعاضة الأولى، وهي تعني السلع التموينية التي يتسلمها بدال التموين من مخزن الجملة على سبيل الأمانة، تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ويمكن للتاجر أن ينفذ 4 استعاضات في الشهر من مخازن الجملة التابعة للشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.



وتابع وكيل وزارة التموين بالأقصر: "المنظومة الجديدة هدفها صرف السلع التي يرغبها حاملو البطاقات التموينية من خلال تعامل بقال التموين مع المخزن مباشرة، لذلك خصصت للتجار ومخازن صرف السلع التموينية فقط، فهي بمثابة حلقة وصل بين الطرفين، وهناك اتجاه في الوزارة أن يتم تعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية فور نجاحها في الأقصر".



من جهته أكد سيف النصر عبد الواحد، نقيب بقالي التموين بالأقصر، أن النظام الجديد الذي ستبدأ وزارة التموين تطبيقه تجريبيا بالمحافظة سيحارب عمليات الضغط على بقالي التموين لدفع إكراميات، وهي المشكلة التي عانوا منها كثيرًا خلال الفترة الماضية.



وأشار عبد الواحد لـ"الشروق"، إلى أنه في حال عدم قيام التاجر التمويني بالتسجيل عن طريق التطبيق (الأبلكيشن) الخاص بذلك على الموبايل الخاص به، يمكنه التوجه إلى فرع الجملة للتسجيل بالاستمارة التي خصصتها الوزارة لذلك.



وأضاف نقيب بقالي التموين بالأقصر، أنه تم عقد ندوة أمس الأربعاء بحضور عدد من البقالين بالمحافظة، وقيادات من وزارة التموين، على رأسهم اللواء دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوچيا، الذي أوضح الكثير عن النظام الجديد ومزاياه والهدف منه، مبديًا استعداده تذليل جميع العقبات التي قد تظهر في تطبيقه.