وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى

بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، والتى تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.



وشهد الاجتماع الذي عقده شعراوي اليوم مع محافظ أسوان بمقر الوزارة متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى سيتم تنفيذه فى 3 مراكز هى نصر النوبة و كوم أمبو وإدفو وتضم تلك المراكز حوالى 31 وحدة قروية و103 قرى رئيسية و 369 عزبة وكفر ونجع.



وأشار شعراوى إلى ضرورة الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة خاصة فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة وتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأفضل معايير الجودة المطلوبة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أهمية المتابعة الميدانية لتلك المشروعات على أرض الواقع لتذليل وحل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.



وأشاد شعراوى بالجهود التى تم القيام بها من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير 389 قطعة أرض للمشروعات المستهدفة حيث تم توفير حوالى 97% منها حتى الآن وجاري الانتهاء من توفير آخر 8 قطع مطلوبة بالتنسيق مع جهات التنفيذ بعد معاينة الصلاحية الفنية للقطع المقترحة، لافتاً إلى أن المشروعات الجارية فى المراكز الثلاثة المستهدفة وفرت حوالى 3500 فرصة عمل حتى الآن لأبناء المراكز.



وأكد شعراوي، ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى المناطق الخدمية وارتداء المواطنين للكمامات الطبية الواقية، موجها بضرورة التنبية على رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخلفات للحفاظ على الوجه الحضارى والسياحى لكافة المناطق بالمحافظة مع الاستمرار بحملات التطهير والتعقيم ورش المواقع الخدمية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.



وشهد اللقاء استعراض جهود محافظة أسوان وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، حيث شدد شعراوي على أهمية التصدي بحزم وجدية لكافة أشكال وصور التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على حق الأجيال القادمة.



وحرص شعراوي على متابعة جهود المحافظة لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الجديدة بالمحافظة ومشروعات التجميل والتطوير للمناطق السياحية والسوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل لسرعة الانتهاء منها استعداداً للموسم السياحى وإظهار الوجه الحضارى والجمالى لأسوان.



ومن جهته، قال عطية إنه يجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى معظم الوحدات وتم الانتهاء من معظم مشروعات مد وتدعيم خطوط مياه الشرب وجاري تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد مياه الشرب، كما تستعد شركات الغاز الطبيعي لبدء الأعمال في بعض قرى مركز كوم امبو، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.



وأكد عطية أنه يجري تنفيذ 31 مجمعا حكوميا و31 مجمعا زراعيا بالمحافظة بالإضافة إلى عدد من المجموعات الصناعية الحرفية، كما سيجرى تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم (إنشاء مدارس جديدة – توسعة مدارس قائمة – صيانة مدارس)، فضلا عن عدة مشروعات لتبطين الترع بنطاق المراكز المستهدفة، وجاري الانتهاء من تطوير كافة المنشات الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاري التجهيز لعمل صيانة خفيفة لبعض المنشأت الصحية التي لن تدخل المنظومة.



وأشار المحافظ إلى أنه يقوم بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات والتى يشيد بها مواطنى المراكز والقرى المستهدفة والذين يعبرون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ تلك المشروعات والتى تستهدف جميع القطاعات الخدمية خاصة الصرف الصحى ومياه الشرب والصحة والتعليم والاتصالات والغاز والرياضة.



وتابعا وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهى والمطاعم والكافيهات ومنع الشيشة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.



وبشأن الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة أشار المحافظ إلى وجود تعاون وتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وفقاً للجدول الزمنى الذى تم وضعه فى هذا الشأن وتذليل أى معوقات تعترض التنفيذ.