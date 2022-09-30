 تراجع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال أغسطس للشهر الثاني - بوابة الشروق
الجمعة 30 سبتمبر 2022 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

تراجع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال أغسطس للشهر الثاني

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 8:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 8:16 ص

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي في البلاد انخفض في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وسط ضعف النمو تأثرا بالغموض الاقتصادي الخارجي المتزايد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 3ر0% على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 1ر0% في الشهر السابق، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري، بينما نما بنسبة 5ر4% مقارنة بعام سابق.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة3ر4% في أغسطس، لتنهي بهذا خمسة أشهر متتالية من الانخفاض على أساس شهري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك