تراجع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال أغسطس للشهر الثاني

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي في البلاد انخفض في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وسط ضعف النمو تأثرا بالغموض الاقتصادي الخارجي المتزايد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 3ر0% على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 1ر0% في الشهر السابق، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري، بينما نما بنسبة 5ر4% مقارنة بعام سابق.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة3ر4% في أغسطس، لتنهي بهذا خمسة أشهر متتالية من الانخفاض على أساس شهري.