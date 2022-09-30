الرئيس الروسي يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مراسيم تعترف بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا أقاليم مستقلة.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه جاء في المرسوم أنه "وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والذي يؤكد على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة إرادة سكان منطقة خيرسون في الاستفتاء الذي أجري في 27 أيلول/سبتمبر 2022، قررت: الاعتراف بسيادة واستقلال منطقة خيرسون".

وأشار مرسوم مماثل إلى الاعتراف بسيادة واستقلال منطقة زابوريجيا.

وجرت الاستفتاءات في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر. وكان بوتين قد اتخذ خطوات مماثلة في شباط/فبراير تتعلق بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك وفي وقت سابق لشبه جزيرة القرم.