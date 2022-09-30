قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأقاليم الأربعة (لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا) التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا لن تعود ثانية.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "روسيا عمرها ما أخدت حاجة ورجعتها إلا لما تنهار على الأرض من خلال إنهاكها عسكريا".



وتابع: "بوتين قال الآن نستطيع الآن نتفاوض .. بيفكرني بشعار الجلاء التام أو الموت الزؤام".



وأكمل: "بوتين خد الأربع أقالم وهضمها هضما كملا وعمل كيلو بامية مع حكام المناطق".



وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.



وصرح بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان، مشيرا إلى أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روساً.