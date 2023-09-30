رئيس جامعة بنها يشهد أداء تحية العلم أول أيام العام الدراسي بكليتي الزراعة والطب البيطري

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، سير العملية التعليمية أول أيام العام الدراسي الجديد بكليتي الزراعة والطب البيطري؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وشهد رئيس الجامعة، أداء تحية العلم يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عبد الرحمن عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

والتقى رئيس الجامعة، بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه، عددا من الأنشطة الطلابية المختلفة والتي نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة والتي تؤهل للالتحاق بسوق العمل على المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

ومن جانبه، دعا نائب رئيس جامعة بنها، الطلاب إلى المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية؛ لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة.

وأكد وضع برنامج يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، ومركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تعمل على تنمية مهارات الطلاب.