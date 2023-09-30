وزارة إندونيسية تغلق بالشمع شحنات من سمك الماكريل المستورد من الصين

أغلقت وزارة الشئون البحرية والمصايد الإندونيسية بالشمع الأحمر شحنات تزن 4050 كيلوجراما من سمك ماكريل المحيط الهادئ المستورد من الصين في بنجارماسين بمحافظة ساوث كليمنتان، بسبب طريقة تداولها التي خالفت الغرض من الاستخدام، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وقال أدين نور ولي الدين المدير العام للإشراف على الموارد البحرية والمصايد، إن هذا الإجراء تم اتخاذه استجابة لتقارير عامة بشأن الاشتباه في التوزيع غير الملائم للأسماك المستوردة في الأسواق المحلية.

وأوضح في بيان اليوم: "أغلقت الوزارة (الشحنات) بالشمع الأحمر على الفور ووضعت خطوطا للإشراف على المصايد كإجراء سريع لحماية صيادينا".

وأشار إلى أن الأسماك المستوردة التي يتم تداولها في السوق المحلي تؤثر بالسلب على سعر الأسماك المحلية، حيث يتراوح ثمنها من 20 ألف إلى 22 ألف روبية (حوالي 1.29 دولار – 1.42 دولار) للكيلوجرام، مقارنة بسعر السمك المحلي البالغ 25 ألف- 30 ألف روبية للكيلوجرام.