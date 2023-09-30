وزير الكهرباء: دخول أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية الخدمة سبتمبر 2028

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الشبكة القومية لمصر من أقوى الشبكات في المنطقة بالوقت الحالي، فضلا عن وجود فائض عال بالشبكة.



وأوضح خلال خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، أنه تمت إضافة إننا أضفنا 30 ألف ميجاوات من القدرات إلى الشبكة القومية.



وذكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن أول مفاعل في محطة الضبعة النووية سيدخل الخدمة في سبتمبر 2028.



وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.