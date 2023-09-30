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أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية محمد فوزي: انخفضت أسعار الذهب 30 جنيها بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر مسجلا 2165 جنيها، مقابل 2195 جنيها أمس، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، هبط سعر جرام عيار 24 مسجلا 2474 جنيها، مقارنة بـ2504 جنيهات، وتراجع سعر جرام عيار 18 مسجلا 1856 جنيها، مقابل 1886 جنيها.

وخسر سعر الجنيه الذهب 240 جنيها، ليسجل 17320 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة. وعالميا، اختتمت التعاملات الفورية، أمس -آخر تداولات الأسبوع- على هبوط بنسبة 0.87% لتسجل 1848 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.67% لتسجل 1866 دولارا للأوقية.