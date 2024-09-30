إعلام أمريكي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخطتها لعملية برية محدودة بلبنان في القريب العاجل

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قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006.

وأضاف المسئول الأمريكي، أن عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد صرح الاثنين، بأن العمليات ضد حزب الله في لبنان ستستمر.

وأضاف أن اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمثل مرحلة مهمة، لكنها ليست الخطوة الأخيرة.

وأوضح جالانت في حديثه للجنود المنتشرين على الحدود الشمالية: «سنستخدم كل قدراتنا» لإعادة السكان إلى شمال إسرائيل، في تصريح فُهِم منه أنه تلميح صريح حول نية إسرائيل تنفيذ عملية برية.

ومنذ 23 سبتمبر الجاري، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

وتخلّل هذا العدوان، تنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال ضد قيادات الصف الأول بحزب الله، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.