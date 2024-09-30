الكنيست يصادق على تعيين جدعون ساعر وزيرا بلا حقيبة بحكومة نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على ضم زعيم حزب "اليمين الوطني" اليميني جدعون ساعر إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا بلا حقيبة، وذلك بعد أسبوعين من جدل حول تعيينه وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان على موقعه الإلكتروني: "صادقت الهيئة العامة للكنيست على ضم عضو الكنيست جدعون ساعر وزيرا في الحكومة".

وصوّت 57 عضوا لصالح القرار، فيما عارضه 40 من أعضاء الكنيست الـ 120، وفقا لوكالة الأناضول.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم ساعر إلى الحكومة وزيرا بلا حقيبة.

من جهته، قال ساعر في مؤتمر صحفي، الأحد: "أنا أنضم إلى الحكومة في هذه المرحلة دون اتفاق ائتلافي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، وبعد النظر في الأمور، توصلت إلى أنه لا فائدة من الاستمرار في الجلوس في المعارضة، في ظل مواقف معظم أعضائها من موضوع الحرب مختلفة وحتى متباعدة. هذا هو الوقت الذي يكون فيه من واجبي أن أحاول المساهمة على طاولة صنع القرار".

وقبل أسبوعين، قالت كانت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يخطط لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين ساعر مكانه.