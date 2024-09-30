أحمد موسى: الإخوان كان يجهزون لإنشاء حرس ثوري والتنازل عن سيناء

شدد الإعلامي أحمد موسى، على الدور المحوري للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، قائلا: "البعض يضايقه حديثي عن القوات المسلحة، أنا هتكلم عن القوات المسلحة كل ساعة ودقيقة، ده جيشنا العظيم نفتخر به ونشيله على رأسنا، هو أنت من غير جيش تبقى إيه أصلا!".

وتساءل خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الإثنين، عن الوضع الذي كانت ستؤول إليه مصر لولا المؤسسة العسكرية، لا سيما في ظل التحديات التي واجهتها الدولة السنوات الماضية، قائلا: "أنت النهارة لو معندكش جيش من 2011؛ تخيل كان حال ووضع البلد هيبقى إيه!".

ودعا المواطنين إلى تذكر التاريخ ومحاولات التآمر على مصر، مستشهدا بزيارة قاسم سليماني إلى مصر خلال فترة حكم الإخوان، قائلا:"قاسم سليماني أيام حكم عصابة الجاسوس مرسي زار مصر، وقابل خيرت الشاطر؛ كان جي يكرر اللي عمله في لبنان والعراق واليمن من ميلشيات إيران".

وأضاف أن تلك الزيارة كانت تهدف إلى تكرار سيناريو ما يحدث في لبنان واليمن والعراق، معقبا: "لازم نرجع لالتاريخ ونعرف إحنا كان متجهز لنا إيه، كانوا يجهزوا يعملوا حرس ثوري لجماعة الإخوان المجرمة الخاينة للدين والوطن، لما قالوا سنتنازل عن سيناء، علشان كدا لازم دائما نقول كل يوم وكل ساعة الحمد الله فضل ونعمة وكرم من عند ربنا".