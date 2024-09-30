 الصحة اللبنانية: استشهاد 4 وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة الكولا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة اللبنانية: استشهاد 4 وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة الكولا

وكالات
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:22 ص

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الاثنين، باستشهاد 4 وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة الكولا بالعاصمة بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الصحة اللبنانية قولها، إن «غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الكولا في بيروت ليل أمس، أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح».

وشنت إسرائيل صباح الاثنين، غارة جوية على منطقة الكولا في قلب بيروت، وذلك في أول استهداف من نوعه خارج الضاحية الجنوبية للعاصمة.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 من قيادييها قتلوا في الغارة الإسرائيلية.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن «الغارة أدت إلى استشهاد محمد عبد العال، عضو المكتب السياسي ومسئول الدائرة العسكرية والأمنية، وعماد عودة، عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد العال».

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