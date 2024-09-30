‏تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها بمنطقة الدقي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بشارع التحرير في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق سيارة ملاكي بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق الذي تسبب في تفحم السيارة بينما نجا قائدها دون اى أصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.