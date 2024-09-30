نعيم قاسم يكشف لأول مرة من كان رفقة حسن نصر الله أثناء ضربة الضاحية الجنوبية

تحدث نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، لأول مرة بعد الضربة التي نفذتها إسرائيل على حارة حريك في الضاحية الجنوبية التي قتل فيها الأمين العام حسن نصر الله.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، نفى قاسم، خلال كلمته اليوم الاثنين، ما أعلنته إسرائيل عن مقتل 20 قياديا من حزب الله كانوا في الاجتماع مع الأمين العام حسن نصر الله.

وقال إن من كان في الاجتماع مع نصر الله هم: القيادي في حزب الله علي كركي، وقائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب، والقائد في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

وذكر أن «إسرائيل تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان، حتى لا يبقى بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيه، متهما أمريكا بمساندة إسرائيل بكل إمكاناتها.

وأكد أن حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن تفجيرات البيجر والاغتيالات وفقدان نصر الله لن توقف المقاومة اللبنانية عن حربها ضد إسرائيل ومساندة غزة.