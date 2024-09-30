الحوثيون في اليمن يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية التابعة لها، نجحت في إسقاط طائرة أمريكية وذلك أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين،العميد يحيى سريع، في بيان، "إن طائرة (إم كيو 9 )التي نجحت الدفاعات الجوية في إسقاطها تعد هي الحادية عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأشار سريع إلى أن "العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن في وقت سابق 17 غارة على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وجرح 57 كحصيلة نهائية".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن ما وصفه بـ "العدوان الإجرامي، لن يثنيهم ومن خلال قواتهم المسلحة عن تأدية الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأردف بالقول "هذه الجريمة سيتم الرد عليها بتصعيد العمليات العسكرية ضد هذا العدو المجرم خلال الفترة المقبلة".

وشنت إسرائيل هجوما على مدينة الحديدة، بعد يوم من إعلان الحوثيين، إطلاق صاروخ بالستي تجاه مطار "بن جوريون" في تل أبيب، وأعلنت الأخيرة اعتراض الصاروخ.