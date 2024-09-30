الكرملين يسعى لتهدئة المخاوف بشأن العقيدة النووية الروسية الجديدة

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في أعقاب موجة الغضب التي سادت مؤخرا بشأن العقيدة النووية الروسية المحدثة، سعى الكرملين الآن إلى تهدئة المخاوف بشأن احتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف اليوم الاثنين إن الصراع الراهن في أوكرانيا يجب ألا يتم ربطه دائما برد نووي روسي محتمل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة محدثة بشأن استخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى التوترات مع القوى الغربية بسبب دعمها لأوكرانيا.

وتسمح التوجيهات الجديدة برد نووي على أي ضربات جوية للأراضي الروسية أو هجمات تشنها دولة غير نووية تدعمها قوى نووية.

وأفادت تقارير بأن روسيا صدت 125 طائرة مسيرة أوكرانية أمس الأحد. وفي تصريحات للصحافة اليوم الاثنين، تحدث بيسكوف عن ما إذا كان هذا يشكل هجوما جويا ضخما يمكن أن ترد عليه روسيا بأسلحة نووية وفقا للعقيدة الجديدة.

وقال بيسكوف " لا حاجة إلى المبالغة في تفسير هذه الوثيقة. إنها وثيقة مهمة للغاية، نعم، وسيتم اتخاذ القرارات المهمة، وفقا لذلك".