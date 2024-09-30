ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في السودان إلى 17 ألف

أعلنت وزارة الصحة السودانية الأحد استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا، حيث تجاوز العدد الإجمالي للإصابات 17 ألف حالة، بما في ذلك 535 وفاة في 10 ولايات بالبلاد.



وأفاد مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية في بيان بأنه تم الإبلاغ عن تسجيل 366 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 11 حالة وفاة في 6 ولايات.

وأضاف أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 17411 حالة، منها 535 وفاة، موزعة على 60 محلية في 10 ولايات.



وأكدت وزارة الصحة أنها نفذت عدة أنشطة لمكافحة الوباء، بما في ذلك زيارات منزلية، تنظيم حوارات مجتمعية، وتكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 4388 حالة، منها 98 وفاة.

وأشار بيان وزارة الصحة بالولاية إلى تسجيل 109 إصابات جديدة اليوم، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 4388 حالة، منها 98 وفاة. وهناك 156 حالة تتلقى العلاج بمراكز العزل، في حين تماثل 4134 شخصا للشفاء.

وبدأ انتشار الكوليرا في السودان منذ 12 أغسطس الماضي، بعد تعرض البلاد لسيول جارفة وأمطار غزيرة اجتاحت مناطق واسعة. ويُخشى أن تصبح المياه الراكدة بيئة مناسبة لتكاثر نواقل الأوبئة والأمراض.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة السودانية عدم تلقي أي بلاغات جديدة بشأن الإصابة بحمى الضنك، حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات 378 حالة، منها حالتا وفاة، موزعة على 9 محليات في 4 ولايات سودانية.

وأشار البيان إلى أن ولاية الخرطوم سجلت أعلى عدد من الإصابات بحمى الضنك، حيث بلغت 292 حالة من إجمالي الحالات في البلاد.