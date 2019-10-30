تأهل لايبزج وبريمن لدور الستة عشر بكأس ألمانيا

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صعد لايبزج لدور الستة عشر لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 6 / 1 على مضيفه فولفسبورج اليوم الأربعاء في الدور الثاني للمسابقة.

جاء الهدف الأول لفريق لايبزج عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيفري بروما لاعب فولفسبورج هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13، قبل أن يضيف مارسيل سابيتسر وإيميل فورسبيرج الهدفين الثاني والثالث للايبزج في الدقيقة 55 و58.

وواصل لايبزج سيطرته على مجريات الأمور، عقب تسجيل كونراد لايمر الهدف الرابع في الدقيقة 61، فيما تكفل تيمو فيرنر بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 68 و88.

وأحرز الهولندي فوتر فيجورست هدف حفظ ماء الوجه لفولفسبورج في الدقيقة 89.

وتأهل فيردر بريمن للدور ذاته، عقب تغلبه 4 / 1 على ضيفه هايدنهايم.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث سجل ميلوت ريشكا الهدف الأول في الدقيقة السادسة، فيما أضاف بيتينكورت ليوناردو ودافي كلاسين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 11 و18.

وأضاف ماركو فريدل الهدف الرابع لبريمن في الدقيقة 41، في حين سجل مارك شناتيرير هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.