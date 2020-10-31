أشار سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، بأن فريقه ليس له دخل في مسألة تأجيل الكاف لمباراتهم أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أول نوفمبر إلى الرابع من الشهر ذاته.

وقرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بسبب عدد حالات كورونا في الفريق المغربي، ثم عاد لتأجيلها إلى 4 نوفمبر، مع إقامة المباراة النهائية في 27 نوفمبر بمصر.

وقال وهبي في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة، نافيا طلب الرجاء بتأجيل مواجهة الزمالك إلى 4 نوفمبر:«نحن تقدمنا بطلب وحيد فقط لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء وكان من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر وذلك بسبب عدد حالات كورونا في الفريق».

وأضاف:«التأجيل إلى 4 نوفمبر ليس من طرفنا، الرجاء ليس له دخل في تأجيل المواجهة من أول نوفمبر إلى 4 نوفمبر».

كما أكد أن بعثة فريق الرجاء ستصل إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل، أي قبل مواجهة الزمالك بيومين، مشيرا إلى أن القائمة التي ستسافر إلى مصر سيحددها الجهاز الفني غدا السبت.