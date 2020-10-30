إدارة ترامب تبلغ الكونجرس نيتها بيع طائرات «إف -35» للإمارات

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونجرس يوم الخميس بنيتها بيع أحدث طائرة من طراز إف-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستجعل عملية البيع المزمع لطائرات إف-35، والذي يأتي بعد توقيع الإمارات لاتفاقية تطبيع مع إسرائيل، الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات.

ويجب أولا الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي على هذا البيع.

وقال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن "التسرع" في البيع "ليس في مصلحة أحد".

وأضاف إنجل "بينما يراجع الكونجرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".

وستشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة بتكلفة 4ر10 مليار دولار، وفقا لتقرير بصحيفة بوليتيكو.

وقالت إسرائيل إنها لن تعارض بيع منظومة الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى الإمارات، في تحول عن سياستها السابقة التي سعت لضمان عدم حصول أي قوة جوية أخرى في المنطقة على مستوى مماثل من القوة.