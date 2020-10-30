صحة الشرقية: غلق 73 منشأة وإعدم 13 طن أغذية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك خلال احتفالات المولد النبوي.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط وغلق 76 منشأة غذائية؛ لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فضلًا عن إدارة بعضها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتم ضبط وإعدام 13 طن و341 كيلو أغذية متنوعة، عبارة عن حلويات وهوالك إنتاج حلوى المولد النبوي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية،ط وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 877 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتحرر عن ذلك 427 محضر بجُنح صحية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.