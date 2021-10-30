تأخر جونسون وترودو عن الصورة الجماعية لقادة مجموعة العشرين يضفي أجواء من المرح

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تسبب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في إضفاء أجواء من المرح في بداية قمة مجموعة العشرين في روما، بسبب تأخرهما قليلا عن موعد حضورهما.

وكان نظراؤهما اصطفوا بالفعل لالتقاط الصورة الجماعية، صباح يوم السبت، وابتسموا للكاميرات عندما لوحظ أن مقعدين على المنصة كانا شاغرين.

وعندها فقط بدأ جونسون وترودو في الاقتراب.

وصاح رئيس الوزراء الإيطالي لنظيره البريطاني مبتسما وهو يقول: "بوريس .. بورريس!".

وبعدها هرع جونسون وترودو إلى القادة المنتظرين بعد أن أضفى هذا الموقف أجواء من المرح.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسي الوزراء المتأخرين بابتسامة عريضة ومصافحة، كما اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الضحك.