الأرصاد توضح نوعية الملابس خلال الفترة المقبلة: نحاول منلبسش نص كم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار رعدية لن تستمر طوال الأسبوع الجاري، لافتًا إلى تكون فرص أمطار مع السحب الرعدية خلال اليوم وغدًا فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن فرص الأمطار ستكون خفيفة وقد تصل إلى متوسطة مساء اليوم وغدا الأحد على القاهرة الكبرى ومناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء.

وأشار إلى أن فرص الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الدلتا ككفر الشيخ والبحيرة والدقهلية من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، متوقعًا أن تخف حدة سقوط الأمطار اعتبارًا من يوم الاثنين.

ولفت مدير التحاليل والتنبؤات إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات ما بين 28 إلى 29، قائلًا إن وقت الظهيرة يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، لكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تشهد نسمات من البرودة.

وتوجه بنصائح للمواطنين بشأن نوعية الملابس خلال الفترة المقبلة: «نحاول منلبسش نص كم، مفيش نص كم على قد ما نقدر، ومن يخرج باكرًا أو يعود من العمل متأخرًا عليه ارتداء قطعتين لحماية نفسه من نسمات البرودة».

وتوقع وصول حالة عدم الاستقرار لمرحلة السيول في مناطق من سيناء غدًا، منوهًا إلى أن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب الحذر أثناء القيادة أو عبور الطرق السريعة.