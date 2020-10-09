يحتفل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده رقم 68، لاسيما أنه من مواليد 30 أكتوبر 1954، ويحظى بيبو كما تلقبه جماهير الأهلي حينما كان لاعبا بالفريق، بحب جارف وعلاقة طيبة مع عشاق الفانلة الحمراء بفضل لمساته الرائعة وأخلاقه الرفيعة.

يُعد الخطيب من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، كما أنه قاد الفريق الأحمر للتتويج بالكثير من الألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري، فضلاً عن كونه إحدى الشخصيات الإدارية الناجحة في القلعة الحمراء.

ولد الخطيب في قرية قرقيرة بمحافظة الدقهلية في عام 1954، ولكنه سرعان ما انتقل مع أهله إلى حي عين شمس في محافظة القاهرة، ليخطو بيبو خطواته الأولى في عالم كرة القدم بصفوف نادي النصر، وفي إحدى المباريات التي لعبها فريقه أمام النادي الأهلي، لفت الخطيب أنظار مسؤولي الفريق الأحمر حينذاك، وانضم لصفوف القلعة الحمراء في سن الـ 16 عامًا، ليبدأ رحلة مليئة بالإنجازات سواء كلاعب أو رئيس نادٍ.

وتوج الخطيب مع النادي الأهلي حينما كان لاعبا بـ 19 لقبًا محليًا وإفريقيا، وهم، الدوري المصري 10 مرات، كأس مصر 5 مرات، دوري أبطال إفريقيا مرتين، كأس الكؤوس الإفريقية مرتين، فضلاً عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983.

وقرر الخطيب تعليق حذائه للأبد في عام 1988، وبعد ذلك، اتجه إلى العمل الإداري داخل النادي الأهلي وتدرج في المناصب المختلفة، حتى وصل إلى رئاسة القلعة الحمراء في عام 2017، ليقود الفريق الأحمر للتتويج بالألقاب المختلفة محليا أو قاريا في الـ 5 سنوات الماضية.

وحقق النادي الأهلي 11 لقبا متنوعا في عهد الخطيب، وهم، الدوري المصري 3 مرات، السوبر المصري 3 مرات، دوري أبطال إفريقيا مرتين، كأس السوبر الإفريقي مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة، فضلاً عن التتويج بالميدالية البرونزية لـ كأس العالم للأندية مرتين.