وكلاء جدد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارا بندب الدكتورة منال عبدالعزيز سعفان الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب بالجامعة للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، وندب الدكتور فريد محمد وجدي الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بندب الدكتور وحيد محمد سالم الاستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



والتقى رئيس الجامعة بالوكلاء الجدد بحضور الدكتور هاني الجمل عميد الكلية، موجها التهنئة لهم ومؤكدا على أهمية العمل الجماعي من أجل تطوير الكلية المتميزة في تخصصاتها على مستوى الجامعات.