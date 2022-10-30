 فلامنجو يهزم أتليتكو باراناينسي ويتوج بكوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه - بوابة الشروق
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فلامنجو يهزم أتليتكو باراناينسي ويتوج بكوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 12:47 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 12:47 ص

توج فريق فلامينجو البرازيلي بلقب كأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على مواطنه أتلتيكو باراناينسي 1 /صفر.

وأقيمت المباراة في ملعب "مونيمنتال إيسدورو روميرو" في مدينة جواياكيول الإكوادورية، وقد نجح فلامينجو في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج به في نسختي 1981 و2019.

وسجل جابرييل باربوسا هدف المباراة الوحيد لفلامينجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض بيدرو هنريكي لاعب باراناينسي للطرد في الدقيقة 43، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.


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