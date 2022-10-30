محمد الحلو يحيي الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية بالاسكندرية

أحيا الفنان محمد الحلو ، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، مساء اليوم السبت، الليلة السابعة من ليالي مهرجان الموسيقي العربية في دورته ٣١، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أعمال الحلو الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني.

شارك في الحفل نجوم الأوبرا نفين رجب، وحسناء ، وحسام حسني، حيث قدموا باقة متنوعة من روائع الطرب الأصيل التي تغنى بها كبار المطربين في مصر والوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الموسيقى العربية، تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر القادم، تضم الدورة ٣١ من المهرجان ٣٩ حفلا بمشاركة ٩٩ فنانا من ٩ دول عربية هي مصر، والمغرب ، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين، والسعودية، وتونس، وتقدم الفعاليات على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية وأوبرا دمنهور.



