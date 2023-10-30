 روسيا: هناك عملية تطهير عرقي في غزة.. والقطاع بات معزولا عن العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: هناك عملية تطهير عرقي في غزة.. والقطاع بات معزولا عن العالم

وكالات
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 11:53 م

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، إن هناك عملية تطهير عرقي في قطاع غزة.

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “قطاع غزة بات معزولا عن العالم جراء انقطاع الاتصالات عنه".

وأكد أن "هناك كارثة إنسانية في غزة والضفة الغربية لم نشهدها من قبل".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مندوب الصين في مجلس الأمن من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال إن الأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وذكرت الصين في مجلس الأمن أن الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا سلام سيكون ممكنا بفرض العقاب الجماعي في غزة.

 


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