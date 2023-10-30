سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: تعزيز تعاوننا مع مصر في التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا

التقى سفير كوريا الجنوبية بمصر، كيم يونج هيون، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الاثنين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بين البلدين.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم الإثنين، ناقش الجانبان مواصلة تطوير التعليم الفني وتعليم اللغة الكورية على وجه الخصوص، وأعربا عن تقديرهما للتعاون المستمر بين البلدين.

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بأن مصر -باعتبارها دولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية لكوريا- تنفذ عددا من مشروعات التعاون المتبادل في مجال التعليم، وهو أحد مجالات التعاون الـ5 الرئيسية بين البلدين (التعليم، والنقل، والبيئة/الطاقة، والاتصالات، والإدارة العامة).

وقال إن المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" وجامعة بني سويف التكنولوجية، حول "تعزيز القدرات التعليمية والربط بين الجامعة والصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية (BST)"، تم الانتهاء منها بنجاح العام الماضي، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8 ملايين دولار ابتداء من العام الجاري، موضحا أن الهدف الرئيسي للمرحلة الثانية هو تعزيز التعليم الصناعي الأكاديمي، من خلال افتتاح قسم للسكك الحديدية، لافتا إلى رغبته في تعزيز التواصل بين السفارة الكورية ووزارة التعليم العالي لضمان نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار إلى أن كوريا أصبحت واحدة من أكبر 7 دول في مجال الفضاء على مستوى العالم، حيث أطلقت المركبة الفضائية "نوري" التي طورتها بنجاح هذا العام، مقترحًا بذل الجهود لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومن ضمنها تطوير الفضاء.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي، إن التعاون بين مصر وكوريا في مجال التعليم العالي يتقدم بشكل كبير، معربًا عن امتنانه لإلقاء السفير كيم كلمة للتهنئة، نهاية سبتمبر الماضي، في حفل التخرج الأول لثلاث جامعات فنية، بما فيها جامعة بني سويف التكنولوجية، مثمنا استمرار دعم كوريا في تطوير التعليم العالي بمصر، متمنيا استكشاف فرص تعاون مختلفة بين البلدين في مجال التعليم العالي خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى وجود إقبال كبير في مصر على تعلم اللغة الكورية، واقترح زيادة التعاون بين البلدين من أجل تعزيز تعليم اللغة الكورية في الجامعات المصرية.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أن الحكومة الكورية قدمت لمصر ما يقرب من 340 مليون دولار أمريكي على شكل قروض ومنح تنموية. ومنذ عام 2021، تعمل الحكومة الكورية على تعزيز التعاون التنموي من خلال اختيار مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية في 5 مجالات تعاون رئيسية: (التعليم، والنقل، والبيئة/الطاقة، والاتصالات، والإدارة العامة).

وأشارت إلى أنه درس في كوريا حوالي 70 طالبًا مصريًا من خلال برنامج المنح الدراسية للدراسة الكورية العالمية (GKS) في مجال التعليم العالي، أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه. كما شارك أكثر من 1800 موظف حكومي مصري في برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل في كوريا من خلال برامج كويكا. بالإضافة إلى ذلك، حصل حوالي 130 موظفا على درجة الماجستير من خلال برامج كويكا.

يشار إلى أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا KOICA)، وهي وكالة المساعدات التنموية الرسمية في كوريا الجنوبية، كانت قد وقعت اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي؛ لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والربط بين الجامعة والصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية (BST)".

والمشروع، الذي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار، يهدف إلى تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف كتقنيين وفنيين رفيعي المستوى، من خلال وضع خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل لضمان استدامة النظام الجامعي، وكذلك تطوير منهج شامل يجمع بين الجزء الأكاديمي واحتياجات الصناعة في أقسام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الميكاترونكس، الأوتوترونيكس، وقسم تكنولوجيا السكك الحديدية الذي سيتم إنشاؤه. ومدة المشروع 6 سنوات من 2023 إلى 2028.

وهذا المشروع يعتبر استكمالا لمشروع الكويكا بعنوان "إنشاء الكلية المصرية الكورية التكنولوجية ببني سويف"، الذي تم الانتهاء منه بنجاح في عام 2022، حيث قامت كويكا بإنشاء قسمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكاترونكس وتوفير المعدات اللازمة وتطوير المناهج الدراسية، وكذلك دعم الجامعة للحصول على الاعتماد لمناهج القسمين لمدة 6 سنوات من 2022 إلى 2028.

اقرأ أيضا

بـ8 ملايين دولار.. كويكا الكورية: مشروع لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=20092023&id=e82304ea-f534-46da-b456-3a4035c81298