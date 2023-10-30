وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مكثف ومستدام

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استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على غداء عمل في أبوظبي اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية جيمس كليفرلي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، جرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين كافة.

وبحث الجانبان سبل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام، وأكدا في هذا الصدد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة؛ لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي؛ لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد في المنطقة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، مسارات التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والشراكة الاستراتيجية المتنامية بينهما في العديد من القطاعات.

وحضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.



