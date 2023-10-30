الأوروبيون يوحدون جهودهم لمنافسة أمريكا والصين في الذكاء الاصطناعي

تسعى كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى التعاون بشكل أوثق بشأن موضوع الذكاء الاصطناعي وذلك حتى تتمكن أوروبا من التنافس بشكل أكثر فعالية ضد الولايات المتحدة والصين.

وحذر أيضا وزراء الاقتصاد في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، الألماني روبرت هابيك والفرنسي برونو لو مير والإيطالي أدولفو أورسو، في روما اليوم الإثنين، من الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك إن "التنسيق الاستراتيجي" أمر حيوي في ضوء المنافسة الدولية.

ويشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7)، حيث ستتولى إيطاليا رئاسة المجموعة لمدة عام واحد اعتبارا من مطلع عام 2024.

وكان الوزراء الثلاثة قد اجتمعوا في برلين في يونيو الماضي لبحث شراء المواد الخام الحيوية.

وسيعقد الاجتماع التالي في العاصمة الفرنسية باريس مطلع العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التركيز على التكنولوجيات الخضراء.

وشدد الوزراء بشكل متسق على أنه يمكن لأوروبا المحافظة على مكانتها على المستوى الدولي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال هابيك: "ليس علينا الاختباء، فلدينا شركات أفضل من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في العديد من المجالات".

وفي الوقت ذاته، حث هابيك على اتخاذ قرارات أسرع على المستوى الأوروبي.

وقال: "إذا انتظرنا لمدة ثلاث سنوات ونصف ، فلن نحظى بفرصة بعد الآن ، وسينتهي بنا الأمر إلى تنظيم سوق لم تعد موجودة".

من جانبه حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، من التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية.

وقال: "قبل أن نفكر في التنظيم، علينا أن نفكر في الابتكار والتمويل، إن الابتكار هو الذي يصنع التنظيم ".

وأضاف إن مكان أوروبا في القرن الـ 21 بات على المحك.

وحث لومير أوروبا على التحرك لتعزيز النمو، عقب أن كشفت بيانات جديدة أن أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية، ألمانيا، انكمش خلال الربع الثالث.

وأضاف للصحفيين في روما، أن "النمو الأوروبي ضعيف للغاية، الاستثمارات غير كافية... نحن نحتاج لصحوة اقتصادية أوروبية".

ويشار إلى أن الاقتصاد الألماني انكمش قليلا في الربع الثالث من عام 2023، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الإثنين، استنادا إلى تقديرات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في ألمانيا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.

وتوقع خبراء الاقتصاد والحكومة الألمانية مؤخرا أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا أيضا خلال العام بأكمله، وذلك قبل أن تبدأ الأمور في التحسن مرة أخرى - كما هو متوقع - في عام 2024.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أولية مقررة غدا الثلاثاء ركود الاقتصاد الفرنسي، في حين من المتوقع أن يظهر الاقتصاد الإيطالي نموا طفيفا.