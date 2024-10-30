وزير العدل الفلسطيني يبحث مع القنصل البريطاني العام سبل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين

التقى وزير العدل الفلسطيني المستشار شرحبيل الزعيم في مكتبه اليوم الأربعاء، القنصل البريطاني العام في القدس السيدة ديان كورنر.

وناقش الوزير مع القنصل البريطاني العام في القدس، الوضع الإنساني والسياسي الراهن في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وبريطانيا في المجالات كافة، وفقًا لبيان وزارة العدل الفلسطينية اليوم.

وتطرق وزير العدل الفلسطيني، إلى التشريعات العنصرية الإسرائيلية والتي أقرتها الكنيست الإسرائيلية، والمتمثلة بحظر عمل وكالة "الأونروا"، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ومبادئ القانون الدولي، داعياً بريطانيا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمواجهة القرار الإسرائيلي الذي يهدد الحلول السياسية الممكنة وتمسّ بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وعبّر "الزعيم"، عن تطلعه لزيادة الدعم السياسي والاقتصادي من بريطانيا لتنفيذ خطة وبرامج الحكومة الفلسطينية، والعمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة، والحرب الصامتة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.

من جانبها، أكدت السيدة كورنر، موقف بريطانيا الداعم لعمل وكالة "الأونروا"، وأهمية إيجاد حل سياسي لوقف الحرب في قطاع غزة.