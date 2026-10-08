صلاح يعود لتدريبات طرابزون استعدادا لسامسون في الدوري التركي

عاد الدولي المصري محمد صلاح إلى تدريبات فريقه طرابزون سبور، استعدادًا لمواجهة سامسون سبور، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز لموسم 2026-2027.

وشهدت تدريبات طرابزون سبور الجماعية، التي أقيمت اليوم الخميس، مشاركة محمد صلاح، بعد حصوله على راحة من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، بسبب إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي، بينما شارك في مواجهة أنجولا بالجولة الأولى من التصفيات.

ونشر نادي طرابزون سبور صورًا من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة سامسون سبور خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي، وظهر محمد صلاح في مقدمة المشاركين بالمران.

وأقيمت الحصة التدريبية تحت قيادة الألماني توماس ريس، المدير الفني للفريق، داخل مرافق محمد علي يلماز، واشتملت على تدريبات الإحماء، قبل الانتقال إلى تمارين التمرير والجوانب التكتيكية.

ومن المقرر أن يخوض طرابزون سبور مرانه الأخير غدًا الجمعة في تمام الساعة 10:30 صباحًا، استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويحتل طرابزون سبور المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل هزيمتين، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة ظهوره مع طرابزون سبور، والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سامسون سبور، خاصة مع سعي الفريق لتحسين مركزه في جدول الترتيب.