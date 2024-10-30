ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 22% خلال الربع الثالث

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، اليوم الأربعاء، تحقيق نموا قويا في أرباحها خلال العام الحالي بعد تعثر أدائها في بداية العام.

وقالت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم إن صافي أرباحها ربع السنوية بلغ 983 مليون يورو (1ر1 مليار دولار) بزيادة نسبتها 22% سنويا.

وبلغت أرباح التشغيل، قبل حساب الفوائد والضرائب وبعد حساب المتغيرات الموسمية، 4ر1 مليار يورو بنمو نسبته 39% سنويا، لتتجاوز توقعات المحللين.

وبعد تقليص الشركة خطط إنتاجها وأرباحها في يونيو الماضي، قال جويلو فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص، إن الشركة عادت إلى مسارها لتحقيق مستهدفاتها الأكثر تواضعا خلال العام الحالي.

وتستهدف أيرباص تسليم 770 طائرة للعملاء خلال 2024، وهو ما يقل قليلا عن المستهدف الأصلي وكان 800 طائرة.

كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح تشغيل بعد استبعاد البنود الخاصة بقيمة 5ر5 مليار يورو خلال العام الحالي، في حين كانت المستهدف الأصلي تتراوح بين 5ر6 و7 مليارات يورو.