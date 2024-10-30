علماء: الجيوب الأنفية لدى التماسيح في عصور ما قبل التاريخ منعتها من الغوص في الأعماق

اكتشف فريق من العلماء، أن الجيوب الأنفية لدى التماسيح التي كانت منتشرة في عصور ما قبل التاريخ، منعتها من التطور للغوص في الأعماق مثل الحيتان والدلافين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن الباحثين، وهم من جامعتي ساوثهامتون وإدنبرة، قارنوا بين كائنات الـ "ثلاتوسوتشيان" التي كانت تعيش في عصر الديناصورات، مع أسلاف الحوتيات مثل الحيتان والدلافين.

وأوضح العلماء في الدراسة التي نشرت في دورية "الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة"، أن هذه الحوتيات تطورت من الثدييات التي تعيش على الأرض.

وخلال هذه العملية التي استمرت لمدة عشرة ملايين عام، تقلصت الجيوب الأنفية المحاطة بالعظام لديها، وتطورت لديها الجيوب الأنفية والأكياس الهوائية خارج جماجمها.

وكان من شأن هذا أن يخفف من زيادة الضغط خلال عمليات الغوص الأكثر عمقا، مما يسمح للدلافين بالوصول إلى مئات الأمتار تحت سطح البحر، وللحيتان بالوصول إلى آلاف الأمتار دون الإضرار بجماجمها.