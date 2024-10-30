انتشال حوالي 475 بطاقة تالفة من صندوق اقتراع احترق في واشنطن

قال مسؤول محلي الثلاثاء إنه تم انتشال حوالي 475 بطاقة تالفة من صندوق اقتراع احترق أمس الأول الإثنين في جنوب غرب واشنطن.

وأضاف مدقق مقاطعة كلارك جريج كيمسي أن العمال سيبدأون اليوم الأربعاء البحث في بطاقات الاقتراع التالفة للحصول على معلومات الناخبين من أجل الاتصال بهم بشأن الحصول على بطاقة اقتراع جديدة.

وأعرب عن اعتقاد المسؤولين أنه على الرغم من تلف البطاقات، سيكون بإمكان العمال جمع معلومات الناخبين منها.

وقال كيمسي إن بطاقات الاقتراع التالفة منفصلة عن عدد غير معروف تم تدميره.

وتسببت أجهزة حارقة في إتلاف وتدمير مئات البطاقات في صندوق اقتراع في فانكوفر بواشنطن، كما ألحقت أضرارا بثلاث بطاقات اقتراع في صندوق في بورتلاند بولاية أوريجون، وانتقد مسؤولون ذلك واعتبروه "هجوما على الديمقراطية" قبل يوم انتخابات ساخن.

وقالت السلطات إنه تم انتشال ما يكفي من المواد من العبوات الحارقة للربط بين الحريقين يوم الاثنين، بالإضافة إلى حادث وقع في 8 أكتوبر الجاري، عندما تم وضع عبوة حارقة في صندوق اقتراع مختلف في فانكوفر،ولم تتلف أي أوراق اقتراع في هذا الحادث.

وقال المتحدث باسم مكتب شرطة بورتلاند، مايك بينر، إن صور مراقبة التقطت سيارة فولفو وهي تتجه إلى صندوق الاقتراع في بورتلاند قبل أن يكتشف أفراد الأمن القريبون حريقا داخل الصندوق. وتم ربط الأجهزة الحارقة بالجزء الخارجي من الصناديق.

ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووكالات أخرى تحقيقات في الأمر.

ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى مساء الثلاثاء.