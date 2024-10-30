استأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، دون راحة، بعد الفوز على العين الإماراتي مساء أمس الثلاثاء، في بطولة إنتركونتيننتال؛ وذلك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

الأهلي فاز على ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 3-0، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأدى اللاعبون الأساسيون في مباراة العين أمس تدريبات استشفائية، فيما أدى البدلاء تدريبات بدنية وخططية.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز.

وانطلق اليوم الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بنظامه الجديد الاستثنائي، حيث تلعب الفرق كلها دوري من دور واحد، ثم تتنافس فرق الصدارة حتى المركز التاسع على اللقب، وفرق النصف الثاني لتجنب الهبوط.