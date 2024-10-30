الخارجية الروسية: واشنطن لم تحاول ثني إسرائيل عن مهاجمة إيران

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أمريكا وحلفاءها الغربيين لم يفعلوا شيئا لثني إسرائيل عن ضرب إيران، بل أظهروا بطرق مختلفة أن تل أبيب لها الحق في مثل هذه الضربة.

وقالت زاخاروفا: "من الواضح بالنسبة لنا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تم تنسيقها بين إسرائيل والولايات المتحدة"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتابعت: "واشنطن وعدد من حلفائها لم يحاولوا الثني (ثني إسرائيل عن تلك الضربة)، ولم يفعلوا شيئا لمنع إسرائيل من القيام بهذه الخطوة الخطيرة فحسب، بل على العكس من ذلك، أظهروا بطرق مختلفة أن إسرائيل لديها الحق في اتخاذ مثل هذه الخطوة".

وأضافت زاخاروفا أن واشنطن تزود إسرائيل بانتظام بالأسلحة، مما يعني أن الغربيين تعمدوا إثارة جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط.