الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة في مصنع أمني بالمنطقة الصناعية بنهاريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، انفجار مسيّرة في مصنع أمني لإنتاج قطع غيار جوية في المنطقة الصناعية بنهاريا.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مراسلها قوله، إن منشأة لقطع غيار الطائرات تعرضت لاستهدفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في نهاريا، الأمر الذي تسبب بأضرار جزئية.

وتعد تلك المرة الثانية التي تستهدف مسيرة منشأة لقطع غيار الطائرات في إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد الماضي، عن وقوع إصابتين جراء استهداف موقع في المنطقة الصناعية «بارليف» بين مدينتي صفد وعكا بطائرة مسيرة، قال جيش الاحتلال إنها تابعة لحزب الله.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، تنفيذ 36 عملية ضد مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، وضد تجمعات لجنود في الجنوب اللبناني وفي المواقع المقابلة للحدود.

ومن بين هذه العمليات، أعلن الحزب عن 10 استهدافات لجنود وآليات إسرائيلية على تخوم بلدة الخيام جنوب لبنان، ما يؤكد شدة الاشتباكات في تلك المنطقة؛ حيث تسجل عمليات توغل وتقدم إسرائيلي نحو البلدة، خصوصا في منطقة الحمامص والعمرا وخلة العصافير ووطى الخيام.