العواصف العاتية والفيضانات تودي بحياة العديد من الأشخاص في إسبانيا

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قالت السلطات المحلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء إن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار غزيرة وحدثت فيضانات واسعة النطاق.



وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، انتشال جثث لكنه لم يكشف عن العدد الدقيق احتراما لأسر الضحايا.

وذكرت صحيفة ألبايس أن هناك ستة أشخاص مفقودون في إحدى المقاطعات بجنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الفيضانات المفاجئة تسببت في تعطيل خدمة السكك الحديدية في مناطق واسعة بشرق وجنوب إسبانيا أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر العواصف حتى غد الخميس، وفقا لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية.