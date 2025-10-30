إجراءات قانونية بحق المخلين بالنظام خلال الانتخابات البرلمانية في العراق

جدّد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس الدعوة إلى مرشحي الانتخابات البرلمانية القادمة بضرورة الالتزام باخلاقيات التنافس الديمقراطي.

وشدد مجلس القضاء الأعلى ، في بيان صحفي اليوم ، على ضرورة " تجنّب الإساءة أو التشهير أو التهجم على المرشحين المنافسين عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي" .

وذكر أن "التنافس الانتخابي يجب أن يبقى ضمن حدود القانون، وأن يُعبَّر عنه من خلال عرض البرامج والرؤى الانتخابية التي تسهم في تعزيز الوعي والمشاركة الشعبية الفاعلة في ممارسة الحق الدستوري باختيار من يراه المواطنون الأصلح لتمثيلهم في البرلمان".

وحذر من أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفات أو إساءات تمس سمعة الآخرين أو تخلّ بالنظام العام خلال العملية الانتخابية" .

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أبعدت 837 مرشحا للانتخابات البرلمانية لعدم توفر الشروط المحددة للترشيح فضلا عن ملاحقة آخرين قضائيا بسبب مخالفة لوائح الدعاية الانتخابية.

وتنطلق انتخابات الدورة الجديدة للانتخابات البرلمانية بالعراق في 11 نوفمبر المقبل .