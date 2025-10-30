البرازيل: ارتفاع قتلى مداهمة أمنية لعصابة مخدرات إلى 121

قالت السلطات البرازيلية اليوم الخميس إن حصيلة القتلى فى مداهمة كبرى للشرطة على عصابة تهريب مخدرات في ريو دي جانيرو ارتفعت إلى 121 قتيلا على الأقل.

وانطلقت العملية أمس الأول الثلاثاء في حيبين فقيرين بالمدينة، مما أثار معارك محتدمة بالأسلحة النارية. وأصيب عدد غير معلوم من الأشخاص. وذكر مسؤولون أن من بين القتلى أربعة من رجال الشرطة.

وارتفع عدد القتلى من 119 إلى 121، لكن لم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن القتيلين الجديدين على الفور.

ودعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيقات في الوفيات، واصفة العملية بأنها ضمن الأشد عنفا في التاريخ البرازيلي الحديث.

وأوضحت الشرطة أن المداهمة أعقبت تحقيقا استمر عاما كاملا بشأن عصابة "كوماندو فيرميلهو" (القيادة الحمراء) الإجرامية، التي تُسيطر على تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة في منطقتي كومبليكسو دو أليماو وبينها الفقيرتين. وتم تشكيل هذه العصابة في سجون ريو، وتوسع نفوذها في السنوات القليلة الماضية.