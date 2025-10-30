باكستان توافق على استئناف المباحثات مع طالبان أفغانستان بناء على طلب تركيا

وافقت باكستان على استئناف المباحثات مع نظام طالبان في أفغانستان في إسطنبول بناء على طلب تركيا، بعدما أخفقت المباحثات السابقة بين إسلام آباد وكابول في " التوصل لأي حل عملي"، حسبما قالت مصادر اليوم الخميس.

وقالت مصادر على صلة بالأمر لقناة جيو الباكستانية إن باكستان قررت استئناف عملية الحوار من أجل منح السلام فرصة أخرى.

وأضافت المصادر أن الوفد الباكستاني، الذي كان يستعد للعودة بعد انهيار المباحثات السابقة، سوف يقوم بتمديد إقامته في إسطنبول لمواصلة المباحثات.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات سوف تركز على طلب باكستان الأساسي بأن تتخذ أفغانستان إجراء " واضحا وقابل للتحقق و فعالا " ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل على أراضيها.