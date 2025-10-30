محافظ القاهرة: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية مصر من محاولات العبث بأمنها الفكري والاجتماعي

• صابر: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حققت نقلة نوعية في تمكين المرأة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مبادرة "معا بالوعي نحميها " التي أطلقت تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف بناء وعى وطنى شامل، يرسخ قيم الانتماء والمواطنة، ويسهم فى حماية المجتمع من التحديات الفكرية والاجتماعية والبيئية التى تهدد تماسكه واستقراره.

وأضاف صابر، أن نشر الثقافة الإيجابية وتعزيز القيم الوطنية التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الوطن، فالوعى هو خط الدفاع الأول لحماية مصر من محاولات العبث بأمنها الفكرى والاجتماعي، موضحًا أن المرأة المصرية عبر التاريخ كانت رمزًا للحكمة والقيادة والقوة، بداية من الملكة حتشبسوت وكليوباترا في مصر القديمة، وصولًا إلى هدى شعراوي وصفية زغلول في العصر الحديث، مؤكدًا أنها كانت دائمًا في صميم الحركة الوطنية وصمام أمان للمجتمع في مواجهة التحديات.

وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نقلة نوعية في ملف تمكين المرأة، من خلال تعزيز تمثيلها البرلماني والوزاري، وتوليها مناصب قيادية غير مسبوقة، إلى جانب النصوص الدستورية والتشريعات التي تكفل المساواة وتحمي المرأة من أشكال العنف والتمييز، وتضمن مشاركتها السياسية في جميع الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

ونوه بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل، فهي الأم والمعلمة والعالمة والقيادية، وأنها ستظل دائمًا في مقدمة الصفوف التي تقود مسيرة النهضة والتنمية والديمقراطية في مصر، ويبدو ذلك جليا من خلال وعي المرأة المصرية بدورها الوطني ،وخاصة ونحن على اعتاب الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٥.



وتابع محافظ القاهرة جهود وحدة تكافؤ الفرص برئاسة منى الوكيل، حيث شاركت وحدة تكافؤ الفرص بالندوة التثقيفية ( معا بالوعى نحميها ..صوتك أمانة) بالمجلس القومى للمرأة لجنة المشاركة السياسية بحضور المستشار شادى رياض، نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات والدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة رشا مهدى، رئيس لجنة المشاركة السياسية وعضو المجلس، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات سابقا وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس.



وقال إن اللقاء تضمن مناقشة عدة محاور ابرزها أهمية المشاركة والنزول لصناديق الاقتراع، مع التأكيد على ان المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على كل مواطن ومواطنة مصرية، وكذلك الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية لنشر الوعى السياسي وإنشاء جيل لديه وعى بالاستحقاقات الدستورية ومؤمن بأن مشاركته بها محوري وبناء من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الديمقراطية والمشاركة الفعالة.