الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 5 أشخاص آخرين في إطار التحقيق في سرقة متحف اللوفر

قالت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، لقناة "آر تي إل"، اليوم الخميس، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على خمسة أشخاص آخرين في إطار التحقيق في عملية السطو على متحف اللوفر في باريس، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص مشتبه بهم.

وأوضحت بيكوا أنه تم اعتقال المشتبه بهم في منطقة العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أيام من اعتقال شخصين خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية عملية السطو المذهلة التي وقعت في 19 أكتوبر الجاري.

وصرحت بيكو، أمس الأربعاء، بأن المشتبه بهما اللذين كانا محتجزين سابقا، ويبلغان من العمر 34 و39 عاما، قد قدما اعترافات جزئية.

ولا يزال مصير المجوهرات المسروقة مجهولا حتى الآن، والتي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (نحو 100 مليون دولار).