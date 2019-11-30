رئيس حكومة «كردستان العراق» يدعو المجتمع الدولي لمساعدة بغداد وأربيل في ردع الإرهاب

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دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم /السبت/ المجتمع الدولي إلى مساعدة بغداد وأربيل في ردع الإرهاب.

وقال بارزاني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كردستان في ردع الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه مرة أخرى".

جاء ذلك تعقيبا على الهجوم الذي شنه إرهابيو تنظيم داعش أمس الجمعة في ناحية (كولجو) التابعة لقضاء (كفري) ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وقال بارزاني : "إن هذا الهجوم من دون أدنى شك يؤكد أن تنظيم داعش لم يندحر بعد ولطالما حذرنا من خطره".