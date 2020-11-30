أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1% في 24 ساعة

ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 13.4 مليون حالة حتى الساعة السادسة و41 دقيقة صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.3% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية تكساس أكبر إجمالي لحالات الإصابة المؤكدة، وهو 1.23 مليون، بزيادة 1% عن نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية مينسوتا زيادة بنسبة 2.9% في حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه أمس، ليصل الإجمالي بها إلى 312 ألفًا و969 حالة.

كما سجلت ولاية بنسيلفانياأعلى عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 63 شخصًا.